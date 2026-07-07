СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:19, 7 июля 2026Россия

В России захотели изменить правила поступления в вузы

В Госдуме предложили изменить порядок учета ЕГЭ и вступительных испытаний в вузах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Госдуме предложили изменить порядок учета Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах. Письмо направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщают «Известия».

«Суть инициативы — предоставить поступающим право выбора формы вступительных испытаний: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету», — подчеркнул автор письма, депутат Госдумы Александр Аксененко.

По его мнению, данное действие должно снизить нагрузку на абитуриентов, а также сделать конкурс более прозрачным. Парламентарий также уточнил, что на данный момент выпускник должен сдавать и ЕГЭ и дополнительные вступительные испытания, однако подготовка к ним требует финансовых и временных затрат.

Ранее Кравцов заявил, что в популярный среди школьников предмет на Едином государственном экзамене — обществознание — будут внесены изменения через два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Роднина оценила будущее российских спортсменов после снятия санкций

    Врач оценил вероятность заразиться ИППП в общественном туалете

    Альпинистов пришлось спасать от медведя с помощью вертолета

    В России выразили надежду относительно саммита НАТО

    Украинский мэр предрек массированные удары по западу страны

    Россиянин побывал в Индии и описал уличную еду фразой «готовят возле туалета»

    52-летняя Пенелопа Крус в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

    В России захотели изменить правила поступления в вузы

    В Швеции раскритиковали снятие санкций с российских спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok