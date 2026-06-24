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11:00, 24 июня 2026Россия

Анонсированы изменения в популярном среди школьников предмете на ЕГЭ

Кравцов заявил, что в ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года
Майя Назарова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В популярный среди школьников предмет на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) — обществознание — будут внесены изменения через два года. С таким анонсом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

Министр на сессии Петербургского международного юридического форума заявил, что в прошлом был введен устный экзамен по истории в 9-м классе. «В следующем учебном году никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе», — поделился он.

Кравцов подчеркнул, что с 1 сентября все школьники России 9-х и 10-х классов будут обучаться по единым учебникам по обществознанию, в 11-м классе обучение по новому учебнику стартует с 2027 года.

До этого сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст учебника по обществознанию для 9-го класса.

В феврале глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что обществознание и биология стали самыми популярными предметами на ЕГЭ у российских выпускников.

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