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10:54, 24 июня 2026Россия

Стало известно о степени участия Медведева в разработке учебника по обществознанию

Мединский: Медведев лично вносит правки в текст учебника по обществознанию для 9-го класса
Майя Назарова

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст учебника по обществознанию для 9-го класса. О такой степени участия в разработке пособия для школьников стало известно РИА Новости от помощника президента РФ Владимира Мединского.

На полях XIV Петербургского международного юридического форума он отметил, что учебник сейчас выглядит лучше. «У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев», — поделился Мединский.

Издательство «Просвещение-Союз» выпустило новый единый учебник обществознания для девятиклассников под редакцией экс-президента России. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября учебник поступит в школы.

До этого сообщалось, что учебник по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза России введут для учеников 11-х классов с 2027 года.

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