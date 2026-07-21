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16:32, 21 июля 2026Ценности

Традицию закрытой одежды в храме объяснили попыткой совладать со страстью и вожделением

Культуролог Суходольский: Традиция закрытой одежды в храме — попытка совладать со страстью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Сушков / Фотобанк Лори

Культуролог Петр Суходольский объяснил россиянам традицию носить закрытую одежду в храме. Беседу с ним публикуют «Известия».

По словам собеседника издания, единый дресс-код для прихожан не закреплен, а требования к внешнему виду менялись вместе с эпохами и общественными нормами. В частности, на представления о допустимых образах влияли мода, социальные традиции и положение религии в обществе.

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Закрытая одежда в храме рассматривается как способ сохранить сдержанность и сосредоточиться на цели посещения, считает эксперт. «Это попытка помочь посетителю совладать с собственными чувствами. В первую очередь со страстью и вожделением, так как даже сама форма тела противоположного пола и уж тем более открытые участки могут вызывать плотские желания», — считает он.

Причем посещение храма в шортах или другой подобной одежде Суходольский не считает нарушением религиозных правил. «Для посетителей храмов нет строгих норм одежды — это нормы приличия, этикета, воспитания в конце концов», — отметил культуролог.

Различия между мужской и женской приемлемой одеждой Суходольский связал преимущественно с историческими и культурными традициями. Речь может идти скорее о рекомендациях выбирать удобную и уместную одежду, чем о жестких запретах к конкретным предметам гардероба, цветам или тканям.

В апреле сообщалось, что российские батюшки вошли в прайм-эру.

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