Диброва подаст в суд на бывшую жену возлюбленного

Полина Диброва подаст иск о защите чести и достоинства против Елены Товстик

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина решила подать в суд на экс-супругу своего возлюбленного — предпринимателя Романа Товстика — Елену. Об этом сообщает Super со ссылкой на ее адвоката Марину Дубровскую.

Отмечается, что Диброва собирается подать иск о защите чести и достоинства против бывшей жены возлюбленного. Поводом стали резкие высказывания Товстик в ее адрес.

В разговоре с Пятым каналом Дубровская уточнила, что Диброву, в частности, возмутил пост в соцсетях, в котором Товстик обвинила ее в том, что та, будучи ее близкой подругой и крестной матерью сына, спала с ее мужем. В публикации Товстик назвала поступок Дибровой «поцелуем Иуды».

И Товстики, и Дибровы развелись в конце сентября. Говоря о причинах расставания с мужем, Диброва заявила, что начала испытывать романтические чувства к Товстику.