Жена Диброва раскрыла причины их развода и ответила на вопрос о проблемах в сексе

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина, подавшая на развод с супругом, раскрыла причины их расставания и ответила на вопрос о проблемах с сексом. Об этом она порассуждала в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Диброва призналась, что ее отношение к мужу менялось постепенно. «Просто потихонечку-потихонечку мои чувства начали угасать. Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю. И в этот момент я поняла, что что-то не так», — поделилась она переживаниями. Диброва добавила, что начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

На вопрос Джугелии о том, послужили ли проблемы в сексе причиной расставания, Диброва ответила отрицательно. «Секс очень важен в отношениях. Это то, что соединяет двух людей. И когда этого нет, то это становится заметным (...) Отношения идут, правда, на спад. Поэтому с этим что-то нужно делать. Но это не причина нашего расхода», — заверила Диброва.

О том, что Дибровы намерены развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее эту информацию подтвердили адвокаты. Инициатором расставания стала жена телеведущего.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.