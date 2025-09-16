Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Жена Диброва раскрыла причины их развода и ответила на вопрос о проблемах в сексе

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина, подавшая на развод с супругом, раскрыла причины их расставания и ответила на вопрос о проблемах с сексом. Об этом она порассуждала в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Диброва призналась, что ее отношение к мужу менялось постепенно. «Просто потихонечку-потихонечку мои чувства начали угасать. Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю. И в этот момент я поняла, что что-то не так», — поделилась она переживаниями. Диброва добавила, что начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

Материалы по теме:
«Заберет ребенка, а меня убьет» Пострадавшие от мужей-кавказцев россиянки рассказали, что с ними делали за закрытыми дверями
«Заберет ребенка, а меня убьет»Пострадавшие от мужей-кавказцев россиянки рассказали, что с ними делали за закрытыми дверями
11 сентября 2025
Измены, ложь ради славы, алкоголизм и арест. Как кумир миллионов Джастин Тимберлейк едва не потерял все из-за скандальных выходок?
Измены, ложь ради славы, алкоголизм и арест.Как кумир миллионов Джастин Тимберлейк едва не потерял все из-за скандальных выходок?
14 сентября 2025

На вопрос Джугелии о том, послужили ли проблемы в сексе причиной расставания, Диброва ответила отрицательно. «Секс очень важен в отношениях. Это то, что соединяет двух людей. И когда этого нет, то это становится заметным (...) Отношения идут, правда, на спад. Поэтому с этим что-то нужно делать. Но это не причина нашего расхода», — заверила Диброва.

О том, что Дибровы намерены развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее эту информацию подтвердили адвокаты. Инициатором расставания стала жена телеведущего.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

    Российского студента приговорили к реальному сроку за обман священника

    Louis Vuitton выпустил кошелек в виде лобстера за 621 тысячу рублей

    В России допустили превентивный удар по Великобритании

    Семья обвиненного в наведении ракет на своих российского бойца высказалась о предательстве

    Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

    Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

    Алиев показал шоу коней

    Умер оскароносный американский актер и режиссер Роберт Редфорд

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости