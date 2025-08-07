Адвокаты подтвердили развод Диброва

Адвокаты Кузнецова и Дубровская заявили, что будут защищать интересы Дибровой

Адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская подтвердили слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной Дибровой. Сообщение о процессе они опубликовали в Telegram-канале их адвокатского бюро.

Адвокаты заявили, что будут представлять интересы Дибровой в бракоразводном процессе. По их словам, в этом деле они будут руководствоваться исключительно интересами детей.

«Что касается нелицеприятных высказываний в сторону нашего доверителя, они все будут фиксироваться и незамедлительно передаваться в правоохранительные органы или при необходимости в суд», — добавила Дубровская.

Ранее сообщалось, что Дибров не захотел делить имущество с супругой при разводе. Отмечалось, что он планирует оставить себе трехэтажную виллу на Рублевском шоссе. Кроме того, Дибров хотел бы забрать троих детей.

О возможном разводе Диброва стало известно 29 июля. Друг семьи Дибровых утверждал, что Полина некоторое время ведет самостоятельную личную и профессиональную жизнь.

Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У пары родились трое сыновей. Супруга моложе телеведущего на 30 лет.