Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:13, 7 августа 2025Интернет и СМИ

Адвокаты подтвердили развод Диброва

Адвокаты Кузнецова и Дубровская заявили, что будут защищать интересы Дибровой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская подтвердили слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной Дибровой. Сообщение о процессе они опубликовали в Telegram-канале их адвокатского бюро.

Адвокаты заявили, что будут представлять интересы Дибровой в бракоразводном процессе. По их словам, в этом деле они будут руководствоваться исключительно интересами детей.

«Что касается нелицеприятных высказываний в сторону нашего доверителя, они все будут фиксироваться и незамедлительно передаваться в правоохранительные органы или при необходимости в суд», — добавила Дубровская.

Ранее сообщалось, что Дибров не захотел делить имущество с супругой при разводе. Отмечалось, что он планирует оставить себе трехэтажную виллу на Рублевском шоссе. Кроме того, Дибров хотел бы забрать троих детей.

О возможном разводе Диброва стало известно 29 июля. Друг семьи Дибровых утверждал, что Полина некоторое время ведет самостоятельную личную и профессиональную жизнь.

Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У пары родились трое сыновей. Супруга моложе телеведущего на 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Массовое отравление детей в российском лагере вызвало реакцию СК

    Брата главы российского региона осудят за полумиллиардное хищение

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости