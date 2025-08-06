Дибров захотел оставить жену ни с чем после развода

Телеведущий Дибров захотел забрать себе трехэтажный особняк после развода

Телеведущий Дмитрий Дибров решил лишить супругу Полину недвижимости, сообщает Telegram-канал Shot.

Дибров собрался не делить имущество пополам, а целиком забрать себе трехэтажную виллу на Рублевском шоссе стоимостью примерно в 750 миллионов рублей площадью 1100 квадратных метров. Дом был построен более 10 лет назад, в нем есть спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и многое другое. Кроме того, Дибров собирается забрать себе троих сыновей от брака с Полиной Наградовой.

Ранее телеведущий заявил, что у них с женой не было брачного контракта, а «все имущество надо переписать на Полину». Знакомые журналиста сообщали, что супруги якобы уже давно не живут вместе — свою роль в их расставании сыграла разница в возрасте, а также неудовлетворенность жены Диброва Полины его ритмом жизни.