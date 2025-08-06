Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:16, 6 августа 2025Экономика

Дибров захотел оставить жену ни с чем после развода

Телеведущий Дибров захотел забрать себе трехэтажный особняк после развода
Полина Луханина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров решил лишить супругу Полину недвижимости, сообщает Telegram-канал Shot.

Дибров собрался не делить имущество пополам, а целиком забрать себе трехэтажную виллу на Рублевском шоссе стоимостью примерно в 750 миллионов рублей площадью 1100 квадратных метров. Дом был построен более 10 лет назад, в нем есть спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и многое другое. Кроме того, Дибров собирается забрать себе троих сыновей от брака с Полиной Наградовой.

Ранее телеведущий заявил, что у них с женой не было брачного контракта, а «все имущество надо переписать на Полину». Знакомые журналиста сообщали, что супруги якобы уже давно не живут вместе — свою роль в их расставании сыграла разница в возрасте, а также неудовлетворенность жены Диброва Полины его ритмом жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине и в их числе грузинский сценарий. Что об этом известно?

    Раскрыта судьба обвиненного в госизмене российского профессора

    Россиянка помогла бойцам СВО и была оштрафована на десятки тысяч рублей

    Дибров захотел оставить жену ни с чем после развода

    Россиянин нашел незаконное жилище мигрантов в подвале под Москвой и показал его на видео

    Названы дата и место прощания с худруком московского театра Юханановым

    В России одной категории водителей запретят выезжать на дороги общего пользования

    На Западе заявили об «очень плохой новости» для ВСУ из-за российского Су-57

    Раскрыто состояние режиссера «Крестного отца» после госпитализации в Риме

    Раскрыты сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости