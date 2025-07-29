Стал известен камень преткновения при разводе Диброва с женой

В случае развода Дибров с женой поделят дом на Рублевке

В случае развода телеведущему Дмитрию Диброву придется делить с женой дом на Рублевке. О камне преткновения стало известно порталу «Страсти».

Знакомые журналиста сообщили, что супруги якобы уже давно не живут вместе — свою роль в их расставании сыграла разница в возрасте, а также неудовлетворенность жены Диброва Полины его ритмом жизни.

Развод пары будет происходить в суде, так как они воспитывают несовершеннолетних детей Александра, Федора и Илью. Помимо этого, камнем преткновения является особняк на Рублевском шоссе площадью 1100 квадратных метров — при этом пара не заключала брачный договор. На первом этаже дома находится кухня, столовая и гостиная. Второй этаж особняка отведен под детские и музыкальную комнаты, а также домашний кинотеатр. Третий этаж обустроен под спальню хозяев и рабочий кабинет.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — заявил Дибров.

Телеведущий разводится с супругой после 16 лет брака.