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20:59, 21 июля 2026 (обновлено: 21:04, 21 июля 2026)Экономика

В российском городе из кранов полилась вода с запахом гнили

Mash: В Тюмени из кранов полилась вода с запахом гнили
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Тюмени из кранов полилась вода с запахом гнили. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Telegram-канал Mash.

Горожане рассказали, что вода из крана пахнет болотной тиной и ею нельзя нормально почистить зубы и помыть посуду, а после мытья запах остается на коже и волосах. При этом фильтры ситуацию не спасают. Некоторые жалуются на ухудшение самочувствия.

Тюменцы утверждают, что многократно жаловались на происходящее в водоканал, Роспотребнадзор, мэрию и губернатору, однако пока это не дало результата.

В «Росводоканале» заявили, что причина проблемы кроется в летнем паводке. По словам представителя компании, в результате падения уровня кислорода в реке Туре начала гнить органика, поэтому вода приобрела специфический запах. Чтобы улучшить ее качество, на очистных сооружениях в 15 раз увеличили подачу порошкового угля, усилили очистку и лабораторный контроль.

В организации заверили, что вода, которая льется из кранов, соответствует санитарным нормам и безопасна, однако не смогли сказать, когда исчезнет запах, — это будет зависеть от того, когда река восстановится.

Ранее жильцы одного из ЖК в Казани пожаловались, что из кранов в их квартирах на протяжении трех месяцев регулярно идет рыжая вода с запахом фекалий и неприятным привкусом.

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