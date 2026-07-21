Стало известно о раздражении союзников США по одной причине

Bloomberg: Союзники США в Персидском заливе раздражены эскалацией войны с Ираном

Союзники США в Персидском заливе раздражены эскалацией войны с Ираном из-за угрозы их безопасности и экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Раздражение стран Персидского залива подчеркивается их обширными взглядами на то, что США должны делать дальше», — утверждается в публикации.

По данным неназванных собеседников издания, некоторые официальные лица считают, что президенту США Дональду Трампу следует активизировать военные операции, развернув наземные войска в некоторых районах Ирана. По их мнению, отсутствие агрессивных мер со стороны США грозит сильным затягиванием конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон считает достигнутые результаты в конфликте с Ираном крупным успехом, однако не намерен выводить свои силы в ближайшее время.