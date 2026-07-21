Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 21 июля 2026 (обновлено: 21:10, 21 июля 2026)Мир

Стало известно о раздражении союзников США по одной причине

Bloomberg: Союзники США в Персидском заливе раздражены эскалацией войны с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Союзники США в Персидском заливе раздражены эскалацией войны с Ираном из-за угрозы их безопасности и экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Раздражение стран Персидского залива подчеркивается их обширными взглядами на то, что США должны делать дальше», — утверждается в публикации.

По данным неназванных собеседников издания, некоторые официальные лица считают, что президенту США Дональду Трампу следует активизировать военные операции, развернув наземные войска в некоторых районах Ирана. По их мнению, отсутствие агрессивных мер со стороны США грозит сильным затягиванием конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон считает достигнутые результаты в конфликте с Ираном крупным успехом, однако не намерен выводить свои силы в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. Делегации встретились в Баку без ведома Азербайджана
    Диалоги пользователей с DeepSeek оказались в открытом доступе
    В США рассказали о борьбе с пиратскими трансляциями матчей ЧМ-2026
    Леопард напал на продавца винного магазина
    В Польше выразили недовольство из-за наглого поведения Украины
    Супруги разбогатели на 156 миллионов рублей благодаря гадалке
    Стало известно о раздражении союзников США по одной причине
    Кардиохирург раскрыл простой тест для проверки здоровья сердца за 45 секунд
    В российском городе из кранов полилась вода с запахом гнили
    Определены фавориты Кубка Гагарина — 2027
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok