Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. Делегации встретились в Баку без ведома Азербайджана

Алиев: В Баку состоялась секретная встреча России и Германии по Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. По словам политика, встреча прошла 12-14 июля в Баку. На ней присутствовали бывшие высокопоставленные чиновники.

Согласно сообщениям СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. Россию же представляли председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и экс-председатель правительства России, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Встреча прошла без ведома властей Азербайджана

По словам Алиева, переговоры представителей Москвы и Берлина прошли тайно, без ведома Баку.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома (...) Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — объяснил Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Christian Mang / Reuters

Азербайджанский лидер заверил, что лишь приветствует подобные контакты, если они могут привести к прекращению конфликта между Россией и Украиной.

Мерц же заявил, что ему ничего не известно о подобной встрече. При этом он указал, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине.

В России прокомментировали слухи о тайных переговорах

Секретная встреча, о которой стало известно публично, могла быть организована для продвижения переговорного процесса по Украине. Такое предположение сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Парламентарий также допустила, что заявление Алиева было адресовано прежде всего западной аудитории. «Это он, видимо, для Запада сказал, для тех, кто начнет сейчас его осуждать и говорить, как же это он допустил. А, например, тот же [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган не стесняется этого. Он говорит, что готов представить свою площадку, свою страну для таких переговоров, если это принесет пользу», — указала Журова.

В Кремле высказались о позиции Азербайджана по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией.

Что касается позиции, которая президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков отметил, что Россия придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны «отбрасывать тень» на двусторонние отношения между странами. Он добавил, что Москва продолжит последовательно объяснять Баку свою позицию по Украине.

Алиев, в свою очередь, заявил, что в настоящее время у Москвы и Баку отношения достигли полной нормализации. Он уточнил, что сотрудничество между странами развивается и охватывает как традиционные направления, так и новые сферы.