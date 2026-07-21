Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. По словам политика, встреча прошла 12-14 июля в Баку. На ней присутствовали бывшие высокопоставленные чиновники.
Согласно сообщениям СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. Россию же представляли председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и экс-председатель правительства России, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Встреча прошла без ведома властей Азербайджана
По словам Алиева, переговоры представителей Москвы и Берлина прошли тайно, без ведома Баку.
«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома (...) Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — объяснил Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Азербайджанский лидер заверил, что лишь приветствует подобные контакты, если они могут привести к прекращению конфликта между Россией и Украиной.
Мерц же заявил, что ему ничего не известно о подобной встрече. При этом он указал, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине.
В России прокомментировали слухи о тайных переговорах
Секретная встреча, о которой стало известно публично, могла быть организована для продвижения переговорного процесса по Украине. Такое предположение сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Парламентарий также допустила, что заявление Алиева было адресовано прежде всего западной аудитории. «Это он, видимо, для Запада сказал, для тех, кто начнет сейчас его осуждать и говорить, как же это он допустил. А, например, тот же [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган не стесняется этого. Он говорит, что готов представить свою площадку, свою страну для таких переговоров, если это принесет пользу», — указала Журова.
В Кремле высказались о позиции Азербайджана по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией.
Что касается позиции, которая президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий
Песков отметил, что Россия придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны «отбрасывать тень» на двусторонние отношения между странами. Он добавил, что Москва продолжит последовательно объяснять Баку свою позицию по Украине.
Алиев, в свою очередь, заявил, что в настоящее время у Москвы и Баку отношения достигли полной нормализации. Он уточнил, что сотрудничество между странами развивается и охватывает как традиционные направления, так и новые сферы.