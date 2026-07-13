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Бывший СССР
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10:27, 13 июля 2026Бывший СССР

Алиев высказался об отношениях с Россией

Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана и России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался об отношениях страны с Россией. Об этом сообщает Minval Politika в Telegram.

«Президент заявил, что Азербайджан ценит отношения с Россией и обращает внимание на заявления официальных лиц РФ о положительной динамике двусторонних связей», — говорится в публикации.

По словам Алиева, в настоящее время у Москвы и Баку отношения достигли полной нормализации. Он уточнил, что их сотрудничество развивается и охватывает как традиционные направления, так и новые сферы.

Ранее Алиев рассказал о положении Азербайджана между воюющими соседями. По его словам, к северу и к югу от республики государства находятся в состоянии конфликта.

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