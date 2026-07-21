Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 21 июля 2026 (обновлено: 18:57, 21 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали сообщения о секретной встрече с немецкими политиками по Украине

Депутат Журова назвала продвижение в переговорах целью секретной встречи по Украине в Баку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Секретная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников в Баку, о которой стало известно публично, была организована для продвижения переговорного процесса по Украине, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что в Баку 12-14 июля состоялась секретная встреча между бывшими высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками по урегулированию конфликта на Украине.

«Если действительно такая встреча была и это правда, мы же понимаем, что в любом случае это всегда для того, чтобы продвинуться к переговорам, несомненно», — сказала Журова.

Парламентарий также предположила, что заявление Алиева было адресовано прежде всего западной аудитории.

«Это он, видимо, для Запада сказал, для тех, кто начнет сейчас его осуждать и говорить, как же это он допустил. А, например, тот же Эрдоган не стесняется этого. Он говорит, что готов представить свою площадку, свою страну для таких переговоров, если это принесет пользу», — добавил Журова.

21 июля Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные лица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине
    Перебравшаяся в Германию россиянка рассказала о странном немецком обычае
    Россиянам раскрыли цены на гастрономические путешествия по стране
    18-летний турист схватил чужие часы в аэропорту Таиланда и угодил в тюрьму
    Ивлеева выпила кровь коровы
    Трамп оценил сроки завершения конфликта с Ираном
    Книги об СВО включили в список литературы для школьников
    В России прокомментировали сообщения о секретной встрече с немецкими политиками по Украине
    Назван фаворит на проведение ЧМ-2038 по футболу
    Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok