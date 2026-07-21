В России прокомментировали сообщения о секретной встрече с немецкими политиками по Украине

Депутат Журова назвала продвижение в переговорах целью секретной встречи по Украине в Баку

Секретная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников в Баку, о которой стало известно публично, была организована для продвижения переговорного процесса по Украине, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что в Баку 12-14 июля состоялась секретная встреча между бывшими высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками по урегулированию конфликта на Украине.

«Если действительно такая встреча была и это правда, мы же понимаем, что в любом случае это всегда для того, чтобы продвинуться к переговорам, несомненно», — сказала Журова.

Парламентарий также предположила, что заявление Алиева было адресовано прежде всего западной аудитории.

«Это он, видимо, для Запада сказал, для тех, кто начнет сейчас его осуждать и говорить, как же это он допустил. А, например, тот же Эрдоган не стесняется этого. Он говорит, что готов представить свою площадку, свою страну для таких переговоров, если это принесет пользу», — добавил Журова.

21 июля Алиев прилетел в Берлин с официальным визитом. В аэропорту Берлин-Бранденбург Алиева встретили официальные лица.

