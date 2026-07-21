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20:41, 21 июля 2026 (обновлено: 20:51, 21 июля 2026)Спорт

Определены фавориты Кубка Гагарина — 2027

Эксперты назвали «Авангард» и «Локомотив» фаворитами Кубка Гагарина — 2027
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Определены фавориты Кубка Гагарина — 2027. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты назвали «Авангард» и «Локомотив» фаворитами Кубка Гагарина — 2027. Сделать ставки на победу этих команд можно с коэффициентом 6,00. Следом идут ЦСКА и магнитогорский «Металлург» — поставить на их успех можно с котировкой 7,00.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». Ярославцы в финале одолели «Ак Барс» со счетом 4-2.

Ранее букмекеры назвали наиболее вероятного хозяина чемпионата мира по футболу 2038 года. Им являются Соединенные Штаты Америки.

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