Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:06, 23 июля 2026Из жизни

Риелтор 100 раз ударила ножом женщину и скрывалась 14 лет

В США арестовали риелтора, которая 100 раз ударила ножом женщину и скрывалась 14 лет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: FOX News

В США риелтор из Техаса 100 раз ударила ножом женщину в ее квартире и скрывалась от правосудия 14 лет. Об этом пишет New York Post.

20 января 2012 года некто пришел домой к 32-летней жительнице города Арлингтон Ирасеме Чавес и расправился с ней. Женщине нанесли более сотни ударов ножом. По записям камер наблюдения в доме следователи установили, что к Чавес пришел некий человек в мешковатой одежде, определить пол и возраст которого не удалось. После короткого разговора на лестничной площадке, Чавес впустила гостя. На месте преступления были обнаружены следы ДНК, не принадлежащие жертве, однако следствию это никак не помогло.

В 2024 году следователи начали использовать специальную программу для сравнения образцов ДНК предполагаемого преступника с образцами из открытых баз данных. 17 июля 2026-го полиция арестовала 42-летнюю Майру Веласкес. Подробности дела пока не раскрываются, но следователи заявили, что полученные результаты генеалогического исследования ДНК позволили им предъявить женщине обвинения. Были ли знакомы Чавес и Веласкес — неизвестно.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
Кошмар наяву Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Кошмар наявуЭти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
2 октября 2019

После расправы над Чавес, Веласкес завела семью, сделала карьеру риелтора и получала почетные награды за успешную работу в крупных агентствах. В социальных сетях она часто выкладывала фото и видео о своих путешествиях по миру в родными. Обвиняемая находится в тюрьме округа Таррант.

Ранее сообщалось, что в США поймали преступника, который расправился с коммивояжером в 1985 году. Убийцу удалось вычислить благодаря ДНК-экспертизе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны сообщило подробности о крушении учебно-боевого самолета в Подмосковье
    Сырский выложил фото с собакой с подписью «уже можно»
    Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Крыму во время ночной атаки
    Россиянин вернулся из ОАЭ с украшениями на шесть миллионов рублей и попался в аэропорту
    Продажи крупнейших российских застройщиков упали
    В примерочных магазина Гоши Рубчинского установили прозрачные двери
    Тактаров раскритиковал Макгрегора за поражение от Холлоуэя
    Убийца анонимно помог полиции раскрыть старое дело
    Отдыхающая в Европе Кудрявцева пожаловалась на жару словами «как я задолбалась»
    В США призвали Азербайджан освободить одну группу заключенных
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok