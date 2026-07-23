Риелтор 100 раз ударила ножом женщину и скрывалась 14 лет

В США арестовали риелтора, которая 100 раз ударила ножом женщину и скрывалась 14 лет

В США риелтор из Техаса 100 раз ударила ножом женщину в ее квартире и скрывалась от правосудия 14 лет. Об этом пишет New York Post.

20 января 2012 года некто пришел домой к 32-летней жительнице города Арлингтон Ирасеме Чавес и расправился с ней. Женщине нанесли более сотни ударов ножом. По записям камер наблюдения в доме следователи установили, что к Чавес пришел некий человек в мешковатой одежде, определить пол и возраст которого не удалось. После короткого разговора на лестничной площадке, Чавес впустила гостя. На месте преступления были обнаружены следы ДНК, не принадлежащие жертве, однако следствию это никак не помогло.

В 2024 году следователи начали использовать специальную программу для сравнения образцов ДНК предполагаемого преступника с образцами из открытых баз данных. 17 июля 2026-го полиция арестовала 42-летнюю Майру Веласкес. Подробности дела пока не раскрываются, но следователи заявили, что полученные результаты генеалогического исследования ДНК позволили им предъявить женщине обвинения. Были ли знакомы Чавес и Веласкес — неизвестно.

После расправы над Чавес, Веласкес завела семью, сделала карьеру риелтора и получала почетные награды за успешную работу в крупных агентствах. В социальных сетях она часто выкладывала фото и видео о своих путешествиях по миру в родными. Обвиняемая находится в тюрьме округа Таррант.

Ранее сообщалось, что в США поймали преступника, который расправился с коммивояжером в 1985 году. Убийцу удалось вычислить благодаря ДНК-экспертизе.