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16:25, 21 июля 2026Мир

Премьер Таиланда исполнил серенаду китайскому коллеге

Премьер Таиланда Чарнвиракул спел серенаду премьеру Китая Ли Цяну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ezra Acayan / Pool / Reuters

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул во время торжественного обеда в Пекине спел серенаду «Тянь Ми Ми» известной тайваньской певицы Терезы Тенг китайскому премьер-министру Ли Цяну. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечает издание, выступление состоялось в конце первого официального визита Чарнвиракула в Китай. Во время поездки он также посетил Шанхай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

На фотографиях, сделанных во время обеда, видно, как Чарнвиракул держит микрофон на фоне тайских и китайских флагов, а Ли Цян и другие официальные лица наблюдают за происходящим и аплодируют.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд. По ее словам, в стране существует риск быть задержанными по запросу США.

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