Асфальт начал таять в российском городе

В Екатеринбурге асфальт начал размягчаться и таять после обильных ливней

В Екатеринбурге асфальт начал размягчаться и буквально таять после обильных ливней, которые обрушились на Урал. Разрушаться начали как проезжая часть, так и тротуары, сообщает Telegram-канал E1.RU.

На снятых очевидцами кадрах видно, как дорожное покрытие провалилось и образовалась яма. Аналогичная ситуация произошла и с плиткой рядом с жилым комплексом. Места провалов на дорогах специалисты обозначили конусами.

Ранее стало известно о последствиях мощных осадков, которые обрушились на город Каменск-Уральский в Свердловской области. Улицы населенного пункта затоплены, движение автотранспорта затруднено.

Особенно сложная ситуация сложилась на проспекте Победы, а на улице Ленина потоками воды смыло асфальт. В результате многие жители города были вынуждены использовать лодки и сапборды для перемещения по улицам.