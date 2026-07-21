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16:28, 21 июля 2026Экономика

Асфальт начал таять в российском городе

В Екатеринбурге асфальт начал размягчаться и таять после обильных ливней
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге асфальт начал размягчаться и буквально таять после обильных ливней, которые обрушились на Урал. Разрушаться начали как проезжая часть, так и тротуары, сообщает Telegram-канал E1.RU.

На снятых очевидцами кадрах видно, как дорожное покрытие провалилось и образовалась яма. Аналогичная ситуация произошла и с плиткой рядом с жилым комплексом. Места провалов на дорогах специалисты обозначили конусами.

Ранее стало известно о последствиях мощных осадков, которые обрушились на город Каменск-Уральский в Свердловской области. Улицы населенного пункта затоплены, движение автотранспорта затруднено.

Особенно сложная ситуация сложилась на проспекте Победы, а на улице Ленина потоками воды смыло асфальт. В результате многие жители города были вынуждены использовать лодки и сапборды для перемещения по улицам.

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