Российский город затопило из-за сильнейших ливней

Город Каменск-Уральский затопило из-за сильнейших дождей

Город Каменск-Уральский в Свердловской области затопило из-за сильнейших дождей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали местные жители, ливни, в том числе с градом, продолжаются весь день. Улицы затоплены, движение автотранспорта затруднено. Сообщается, что сложная ситуация сложилась на проспекте Победы, а на улице Ленина потоками воды смыло асфальт.

Власти российского города отменили один из фестивалей, который должен был пройти в городском парке. Также перенесен концерт в честь Дня города и Дня металлурга. Как пишет Shot, многие жители начали использовать лодки и сапборды для перемещения по улицам.

При этом синоптики заявили, что дождь в городе будет идти еще два дня — ясная погода наступит только во вторник, 21 июля.

2 июля сообщалось, что в Свердловской области сотни домов затопило после сильных дождей. Дожди обрушились на область в ночь на 30 июня, из-за чего реки вышли из берегов.