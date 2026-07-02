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13:19, 2 июля 2026Экономика

Сотни домов затопило в российском регионе

МЧС: Число подтопленных домов в Свердловской области превысило 330
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Свердловской области сотни домов затопило после сильных дождей, которые обрушились на регион. Об этом сообщает управление МЧС.

По последним данным, паводки достигли более чем 330 жилых домов, 62 дачи и 3112 приусадебных участков, 7 низководных мостов и двух автомобильных дорог. В результате оказалось ограничено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами — там проживает 1590 человек, в том числе 363 ребенка.

«За прошедшие сутки произошло затопление 218 жилых домов, 33 садовых домов, 746 приусадебных участков, произошло освобождение 147 жилых домов, 1453 приусадебных участков, двух автомобильных дорог», — уточнили спасатели.

Дожди обрушились на Свердловскую область в ночь на 30 июня, из-за чего реки вышли из берегов. Регион буквально превратился в «подводное царство». Дачные участки и дороги затопило в селе Николо-Павловское, в Сухом Логу, в Ревде, в Нижнесергинском городском округе.

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