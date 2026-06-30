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08:46, 30 июня 2026Экономика

Российский регион превратился в подводное царство

Свердловскую область затопило после обильных осадков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дожди обрушились на Свердловскую область, из-за чего реки вышли из берегов, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Сообщается о семи низководных мостах, затопленных после разгула стихии. Кроме того, было ограничено сообщение с 17 населенными пунктами и подтоплен один участок дороги.

Регион буквально превратился в «подводное царство». Дачные участки и дороги затопило в селе Николо-Павловское, в Сухом Логу, в Ревде, в Нижнесергинском городском округе. Кроме того, паводок затронул поселок Подгарничный Серовского муниципального округа, Байкаловский район, Туринское муниципальное образование, Слободо-Туринский район, Бисертский городской округ и поселок Доломитовый.

Синоптики предупреждают о непогоде в Свердловской области и Пермском крае. Ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, приводящие к подъему уровней воды в реках, подтоплению отдельных участков поймы и пониженных участков местности.

Ранее на Свердловскую область обрушился торнадо. Пострадали 25 человек, были повреждены 123 дома, 32 здания полностью снесло вихрем.

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