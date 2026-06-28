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20:11, 28 июня 2026Экономика

В Кушве оценили последствия прошедшего торнадо

В Кушве в результате торнадо пострадало 25 человек и 123 дома
Виктория Клабукова

Фото: Стрингер / РИА Новости

Пронесшийся по Свердловской области торнадо оставил после себя внушительные разрушения. Сильнее всего пострадала Кушва. Последствия разгула стихии в городе оценил Telegram-канал Mash.

От сокрушительной силы торнадо пострадали 25 человек. 123 дома, по подсчетам канала, оказались повреждены. Полностью вихрем снесло 32 дома. В ликвидации последствий, как отчитался губернатор Денис Паслер, участвуют 54 специалиста, 11 единиц спецтехники и 22 единицы бензомоторного инструмента, также привлечены ресурсы авиабазы. Задействованы сотрудники из подразделений Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхотурья и Серова.

Из-за засора русло реки Кушвы забилось — от затора его освободили с помощью тяжелой техники. Поваленные деревья распиливают и вывозят, продолжается ремонт жилых домов и детских учреждений, работу детских садов обещают восстановить в начале недели. Жилые дома восстанавливаются в индивидуальном порядке: крыши двух домов полностью отремонтированы, еще три дома находятся в высокой степени готовности.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок торнадо, который обрушился на Свердловскую область.

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