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18:14, 23 июня 2026Экономика

Торнадо над Уралом сняли из космоса

«Роскосмос» показал спутниковый снимок торнадо над Свердловской областью
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

«Роскосмос» показал спутниковый снимок торнадо, который накануне обрушился на Урал. Соответствующий кадр госкорпорация опубликовала в Telegram-канале.

Снимок был сделан спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М». В пресс-службе напомнили, что в результате удара стихии были разрушены жилые дома и повреждены автомобили. Помимо этого, жители города Кушва остались без электричества.

Мощный смерч пронесся над Свердловской областью 22 июня. Число тех, кому понадобилась медицинская помощь после стихийного бедствия, достигло 16 человек. Одного из пострадавших доставили в больницу Нижнего Тагила.

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