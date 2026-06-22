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20:32, 22 июня 2026Экономика

Мощный торнадо повредил дома и лишил света жителей российского региона

Мощный торнадо повредил десятки домов и лишил света жителей Свердловской области
Полина Кислицына (Редактор)

Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей Свердловской области. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в результате стихийного бедствия были повреждены десятки домов и автомобилей, а также повалены деревья в Кушве, Новой Ляле и Верхней Туре. Уточняется, что света лишились более четырех тысяч жителей частных домов. На записях, снятых очевидцами, можно увидеть, как движущаяся воронка внушительного размера поднимается к небу, подняв в воздух большое количество мусора.

В данный момент торнадо подбирается к Нижнему Тагилу. Информация о пострадавших в результате удара стихии не поступала.

Ранее смерч, который пронесся над Керчью, сняли на видео.

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