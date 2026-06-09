По российском городу прошел смерч

Обрушившийся на Керчь смерч сняли на видео

На город Керчь в восточной части Крыма обрушился смерч. Внимание на удар стихии, попавший на видео, обратил Telegram-канал «Mash на волне».

На записи, снятой очевидцем, можно наблюдать, как большая воронка поднимается к небу, которое периодически озаряется вспышками от молний, после чего через некоторое время рассеивается. Уточняется, что вихрь сопровождался ливнем и градом. Местный МЧС предупредил, что на полуострове в ближайшие дни прогнозируется неблагоприятная погода.

В этот же день в столичный регион пришел тропический ливень с грозой.

Ранее на Забайкалье обрушился торнадо, который сорвал крышу одного из домов местных жителей.