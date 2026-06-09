Дождь добрался до Москвы

Ливень добрался до северо-запада столицы

Ливень добрался до Москвы, сообщает «Москва 24» в Telegram-канале.

В настоящее время дождь идет на северо-западе столицы, в районе Тушино. Также дождь наблюдался в Подмосковье, в Долгопрудном.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что днем во вторник, 9 июня, москвичей местами ждет гроза и тропический ливень. Температура во время осадков останется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха днем во вторник ожидается на уровне плюс 28-30 градусов Цельсия.

Ранее стало известно, что в Москве прошла самая теплая ночь с начала 2026 года. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ и составила 17,5 градуса тепла.