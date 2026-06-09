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14:58, 9 июня 2026Экономика

Дождь добрался до Москвы

Ливень добрался до северо-запада столицы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Ливень добрался до Москвы, сообщает «Москва 24» в Telegram-канале.

В настоящее время дождь идет на северо-западе столицы, в районе Тушино. Также дождь наблюдался в Подмосковье, в Долгопрудном.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что днем во вторник, 9 июня, москвичей местами ждет гроза и тропический ливень. Температура во время осадков останется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха днем во вторник ожидается на уровне плюс 28-30 градусов Цельсия.

Ранее стало известно, что в Москве прошла самая теплая ночь с начала 2026 года. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ и составила 17,5 градуса тепла.

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