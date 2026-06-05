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17:46, 5 июня 2026Моя страна

Один из самых мощных звездопадов года пообещали россиянам

Астрономи Бурмистров: Россияне смогут увидеть метеорный поток Ариетиды с 7 по 9 июня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Portnova / Shutterstock / Fotodom

Жители России смогут увидеть один из самых мощных звездопадов года уже в ближайшие дни. Пик активности метеорного потока Ариетиды ожидается 7 июня. Об этом URA.RU рассказал астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

По его словам, Ариетиды считаются одним из самых интенсивных метеорных потоков. В период максимальной активности в небе можно наблюдать до 60 метеоров в час.

Особенность этого звездопада в том, что большая часть его активности приходится на дневное время. Именно поэтому ученые часто называют Ариетиды радиопотоком. Многие метеоры фиксируются не глазами, а специальными радарами, которые улавливают следы от космических частиц в атмосфере.

Однако увидеть падающие звезды все же можно. Для этого стоит посмотреть на восточную часть неба примерно за 40–60 минут до восхода солнца. В это время самые яркие метеоры становятся заметны невооруженным глазом.

Ученый отметил, что происхождение Ариетид до сих пор остается предметом споров. По одной версии, поток связан с астероидом Икар, по другой — с кометой Макхольца. Большинство современных исследований склоняется ко второму варианту.

По словам Бурмистрова, особый интерес звездопад представляет и для радиолюбителей. С 7 по 9 июня можно услышать следы метеоров через обычный FM-приемник. В момент пролета космической частицы в динамике могут появляться характерные щелчки и кратковременные помехи.

Ранее стало известно, что россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды.

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