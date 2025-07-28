Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:15, 28 июля 2025Моя страна

Россияне стали массово ездить за город ради наблюдения за звездами

Отелло: 55 процентов россиян летом ездят за город, чтобы посмотреть на звезды
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды. Таковы данные исследования сервиса бронирования отелей «Отелло», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, специально выбираются за город с этой целью 55 процентов соотечественников. При этом шесть процентов делают это регулярно, а 36 процентов — когда есть возможность. Еще 35 процентов респондентов отметили, что пока не пробовали такой формат отдыха, но хотели бы, а 10 процентов не интересуются наблюдением за звездами.

Материалы по теме:
Мир помешался на ночных путешествиях. Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
Мир помешался на ночных путешествиях.Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
29 мая 2025
Метеорный поток Квадрантиды в 2025 году: когда будет, где смотреть
Метеорный поток Квадрантиды в 2025 году:когда будет, где смотреть
28 декабря 2024

Кроме того, в исследовании говорится, что 19 процентов россиян ждут Персеиды — самый заметный метеорный поток, который можно увидеть в небе в августе (в 2025 году его пик придется на 11-12 числа). Еще 40 процентов не слышали об этом астрономическом явлении, но хотят узнать больше. 

В список наиболее подходящих для наблюдения за Персеидами регионов вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия

Ранее россиянам пообещали необычную ночь с падающими звездами. На 22 июля пришелся пик метеорного потока Лириды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    Немецкий автопром после сделки ЕС с Трампом начал готовиться к финансовым потерям

    Названо число пострадавших при взрыве газа в Саратове

    Туристам в Сочи начали продавать тень на пляже

    На столицу Китая обрушились мощные ливни

    В США объяснили нежелание Трампа увольнять чиновников из-за дела Эпштейна

    Стало известно о проблемах с интернетом в нескольких регионах России

    Россияне попали на видео с рассказом о готовившемся теракте

    Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

    Признаки тяжелой болезни звезды «Блондинки в законе» приняли за опьянение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости