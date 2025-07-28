Россияне стали массово ездить за город ради наблюдения за звездами

Отелло: 55 процентов россиян летом ездят за город, чтобы посмотреть на звезды

Россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды. Таковы данные исследования сервиса бронирования отелей «Отелло», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, специально выбираются за город с этой целью 55 процентов соотечественников. При этом шесть процентов делают это регулярно, а 36 процентов — когда есть возможность. Еще 35 процентов респондентов отметили, что пока не пробовали такой формат отдыха, но хотели бы, а 10 процентов не интересуются наблюдением за звездами.

Кроме того, в исследовании говорится, что 19 процентов россиян ждут Персеиды — самый заметный метеорный поток, который можно увидеть в небе в августе (в 2025 году его пик придется на 11-12 числа). Еще 40 процентов не слышали об этом астрономическом явлении, но хотят узнать больше.

В список наиболее подходящих для наблюдения за Персеидами регионов вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия.

Ранее россиянам пообещали необычную ночь с падающими звездами. На 22 июля пришелся пик метеорного потока Лириды.

