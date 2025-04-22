Необычную ночь с падающими звездами пообещали россиянам

В Волгограде 22 апреля ожидается пик Лирид и до 18 метеоров в час

Жителей Волгограда ждет насыщенная неделя астрономических наблюдений. В волгоградском планетарии сообщили, что 22 апреля в российском регионе пройдет необычная ночь с падающими звездами, передает «Блокнот».

Отмечаются, что на этот день придется пик метеорного потока Лириды. Лучшее время для наблюдения за падающими звездами и загадывания желаний придется на период с 22:00 и до утра, особенно вдали от городского освещения.

«Если повезет, можно увидеть до 18 метеоров в час», — говорится в сообщении.

При этом наблюдать Лириды можно с 16 по 25 апреля, но самые активные часы выпадут на ночь с 22 на 23 апреля.

Также 25 апреля около четырех утра в небе над Волгоградом можно будет увидеть сближение Луны, Венеры и Сатурна в созвездии Рыб. Это явление будет особенно заметно при помощи бинокля.

На следующий день, 26 апреля, над горизонтом поднимется одна из самых ярких звезд северного полушария — Арктур. В полночь она достигнет верхней кульминации и будет находиться над точкой юга.

Кроме того, в утренние часы можно будет наблюдать пролет Международной космической станции. Пролет МКС над Волгоградом ожидается 23 апреля (с 04:16 до 04:23), 24 апреля (с 03:29 до 03:33), 25 апреля (с 04:14 до 04:21), 26 апреля (с 03:26 до 03:31) и 27 апреля (с 02:38 до 02:42). Для лучшего обзора также рекомендуется выехать за город и использовать бинокль.

Ранее стало известно, что жители нескольких населенных пунктов Иркутской области 20 апреля зафиксировали в небе светящийся объект. Его происхождение объяснил иркутский астроном, профессор ИГУ и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.