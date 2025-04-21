Необычный светящийся объект пронесся над Иркутской областью

Жители Иркутской области сняли на видео похожий на НЛО яркий объект

Жители нескольких населенных пунктов Иркутской области 20 апреля зафиксировали в небе светящийся объект. Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на очевидцев и видеозаписи.

По словам жителей Рудногорска в Нижнеилимском районе и Тубинского в Усть-Илимском районе, объект наблюдали вечером с разницей в час. Он двигался с юга на север, сопровождаясь световым ореолом. Местные жители подчеркнули, что в их районе редко пролетают самолеты, и выразили удивление в социальных сетях.

Похожие наблюдения поступили из поселков Окунайский, Залари, Еланский, Саянск и Черемхово. Видеозаписи с необычным светящимся объектом в небе появились в сети.

Иркутский астроном, профессор ИГУ и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев предположил, что речь идет о ракетном запуске. «Типичная картина полета тяжелой ракеты с работающим двигателем… Скорее всего, испытательный пуск в сторону Камчатки», — отметил он.

Тем временем автор Telegram-канала «Иркутский астроном» Павел Никифоров допустил, что это могла быть ракета Falcon 9. По его версии, очевидцы наблюдали «включение двигателей второй ступени для выведения изделия на более высокую орбиту».

Ранее сообщалось, что уфимцы увидели неожиданное природное явление. На размещенных кадрах жители Башкирии запечатлели залитое лиловым и зеленым цветом небо. Ранее в апреле подобное редкое явление также застали на Южном Урале.