Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:48, 21 апреля 2025Моя страна

Необычный светящийся объект пронесся над Иркутской областью

Жители Иркутской области сняли на видео похожий на НЛО яркий объект
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Ирсити.ру

Жители нескольких населенных пунктов Иркутской области 20 апреля зафиксировали в небе светящийся объект. Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на очевидцев и видеозаписи.

По словам жителей Рудногорска в Нижнеилимском районе и Тубинского в Усть-Илимском районе, объект наблюдали вечером с разницей в час. Он двигался с юга на север, сопровождаясь световым ореолом. Местные жители подчеркнули, что в их районе редко пролетают самолеты, и выразили удивление в социальных сетях.

Похожие наблюдения поступили из поселков Окунайский, Залари, Еланский, Саянск и Черемхово. Видеозаписи с необычным светящимся объектом в небе появились в сети.

Иркутский астроном, профессор ИГУ и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев предположил, что речь идет о ракетном запуске. «Типичная картина полета тяжелой ракеты с работающим двигателем… Скорее всего, испытательный пуск в сторону Камчатки», — отметил он.

Тем временем автор Telegram-канала «Иркутский астроном» Павел Никифоров допустил, что это могла быть ракета Falcon 9. По его версии, очевидцы наблюдали «включение двигателей второй ступени для выведения изделия на более высокую орбиту».

Ранее сообщалось, что уфимцы увидели неожиданное природное явление. На размещенных кадрах жители Башкирии запечатлели залитое лиловым и зеленым цветом небо. Ранее в апреле подобное редкое явление также застали на Южном Урале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин оценил отношение Папы Римского к России

    В небе над Украиной заметили рисующее пятиконечную звезду НЛО с позывным Welcome

    Китай отказался от американской косметики на фоне торговой войны

    Путин рассказал о причине пасхального перемирия

    Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

    ФСБ задержала планировавшего захватить администрацию российского города мужчину

    Ефремов отказался выходить из дома из-за повышенного внимания

    Сырский рассказал о боях в Курской и Сумской областях

    В офисе Зеленского высказались о признании Крыма российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости