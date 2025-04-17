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20:43, 17 апреля 2025Моя страна

Жители Башкирии запечатлели неожиданное природное явление

Уфимцы неожиданно увидели северное сияние из-за магнитных бурь
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Уфимцы увидели неожиданное природное явление. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах жители Башкирии запечатлели залитое лиловым и зеленым цветом небо. По словам сотрудников местного планетария, редкий оптический эффект возник из-за магнитных бурь.

«В том, что жители нашей республики наблюдали северное сияние, нет ничего особенного. Это очень редкое явление для наших широт, но не уникальное», — заключили они.

Ранее в апреле редкое полярное сияние также застали на Южном Урале. Жители Сосновского района Челябинской области стали свидетелями северного сияния: небо над регионом озарилось яркими разноцветными сполохами, которые можно было увидеть даже без специального оборудования.

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