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12:20, 17 апреля 2025Моя страна

На Южном Урале застали редкое природное явление

В Челябинской области застали редкое природное явление — северное сияние
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: George Zakharchuk / Globallookpress.com

Россияне застали на Южном Урале редкое природное явление. Об этом сообщает новостной портал «Хорошие новости».

Жители Сосновского района Челябинской области стали свидетелями северного сияния: небо над регионом озарилось яркими разноцветными сполохами, которые можно было увидеть даже без специального оборудования.

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По словам местных жителей, первые признаки северного сияния появились неожиданно и стали сюрпризом, поскольку вероятность увидеть его на Южном Урале — крайне низкая. Сначала очевидцы заметили лишь слабое зеленое марево над горизонтом с северной стороны, но неожиданно ситуация стремительно изменилась.

«Пока мы разворачивались на машине, на севере разгорелось невероятно красивое северное сияние. Причем я увидела его невооруженным взглядом через окно машины при довольно сильной окружающей засветке», — поделилась своими впечатлениями местная жительница. Северное сияние продолжалось около пяти минут.

Яркие всполохи разных цветов в небе появляются из-за того, что заряженные частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы. При этом мощнее всего небо светится у полюсов Земли, именно поэтому для наблюдения за северным сиянием туристы едут в Заполярье.

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