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16:26, 21 июля 2026Мир

Президент Ирана признался в изменении коммуникации с верховным лидером

Пезешкиан заявил, что уровень общения с верховным лидером Ирана Хаменеи повысился
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Foad Ashtari / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что уровень общения руководства страны с верховным лидером Моджтабой Хаменеи повысился, и все решения принимаются в соответствии с его указаниями. Об этом сообщает The Guardian.

«Теперь благодаря улучшению коммуникации и расширению доступа к нашему любимому лидеру все действия организуются в соответствии с его указаниями», — сказал президент Исламской Республики, выступая на публичном мероприятии.

Ранее сообщалось, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не планирует появляться в публичном пространстве до завершения конфликта с США и Израилем. Это происходит из соображений безопасности.

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