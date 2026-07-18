Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 18 июля 2026Мир

Раскрыты условия появления верховного лидера Ирана на публике

ТАСС: Верховный лидер Ирана Хаменеи появится на публике после нормализации ситуации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не планирует появляться в публичном пространстве до завершения конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — сказал собеседник агентства.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Моджтаба Хаменеи выражал желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказала ему. «[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии», — отметило издание.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Также телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что верховный лидер Ирана получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ
    Москвич расчленил отца и решил скрыться в соседнем регионе
    В ФРГ призвали Европу к диалогу с Россией
    На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России
    В массажных креслах в аэропорту Домодедово завелись клопы
    Трое россиян пострадали во время поездки в Таиланд
    Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали во въезде в США
    В России отреагировали на удар Украины по складам маркетплеса
    Вооруженные силы России поразили украинские объекты ТЭК
    Россиянам перечислили самые переоцененные кроссоверы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok