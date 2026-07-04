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15:02, 4 июля 2026Мир

Сын Хаменеи захотел впервые появиться на публике

NYT: Моджтаба Хаменеи хочет выйти впервые на публику на похоронах отца
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выразил желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказывает ему. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Газета напомнила, что с момента своего назначения в марте он не появлялся на публике.

«[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца», — пишут журналисты.

Однако двое сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили NYT, что его появление маловероятно по причине «опасений отследить его передвижения, которые приведут к его убежищу».

Похороны Али Хаменеи сопровождаются беспрецедентными мерами безопасности. В частности, над Тегераном закрыли воздушное пространство.

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