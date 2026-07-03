Иран принял меры безопасности на время похорон верховного лидера

Иран закроет воздушное пространство над Тегераном на время похорон Хаменеи

Власти Ирана закроют воздушное пространство над столицей страны Тегераном на время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Исламской Республики Хоссейн Пурфарзане, передает иранское агентство IRIB в Telegram.

«В понедельник, в день похорон замученного лидера революции, воздушное пространство над Тегераном будет полностью закрыто», — подчеркнул чиновник.

По словам Пурфарзане, на время похорон будут прекращены все гражданские авиарейсы.

Утром 3 июля в Тегеране начались похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, гроб с его останками доставлен в религиозный комплекс «Мусалла имама Хомейни». После того как к гробу подошли сотни скорбящих иранцев, началась церемония прощания для приехавших делегаций.