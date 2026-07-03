Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:56, 3 июля 2026Мир

Иран принял меры безопасности на время похорон верховного лидера

Иран закроет воздушное пространство над Тегераном на время похорон Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Власти Ирана закроют воздушное пространство над столицей страны Тегераном на время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Исламской Республики Хоссейн Пурфарзане, передает иранское агентство IRIB в Telegram.

«В понедельник, в день похорон замученного лидера революции, воздушное пространство над Тегераном будет полностью закрыто», — подчеркнул чиновник.

По словам Пурфарзане, на время похорон будут прекращены все гражданские авиарейсы.

Утром 3 июля в Тегеране начались похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, гроб с его останками доставлен в религиозный комплекс «Мусалла имама Хомейни». После того как к гробу подошли сотни скорбящих иранцев, началась церемония прощания для приехавших делегаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Парламент Армении ограничил право на голосование у части граждан

    Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако

    Женщина годами жила с 38 паразитами в мозге и не знала об этом

    Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

    Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

    Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

    Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

    В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

    Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok