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11:10, 3 июля 2026Мир

Опубликованы кадры с похорон верховного лидера Ирана

Опубликованы кадры с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

В Тегеране начались похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, гроб с его останками доставлен в религиозный комплекс «Мусалла имама Хомейни». Кадры с церемонии опубликовал YouTube-канал Mirror Now.

На видео сотни скорбящих граждан Ирана молятся рядом с гробом, покрытым зеленой тканью. После началась церемония прощания для приехавших делегаций.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран ожидает заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на церемонию прощания с Хаменеи.

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