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19:30, 1 июля 2026Мир

Медведев отправится в Иран

Посол Ирана в России Джалали: Медведев примет участие в церемонии прощания с Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Иран ожидает заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, передает РИА Новости.

«Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощения с лидером-мучеником в Тегеране», — заявил дипломат.

13 июня стало известно, что прощание с Хаменеи состоится спустя четыре месяца после атаки США и Израиля, лишившего его жизни. Под удар также попали его дочь, зять, внук и одна из невесток.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со случившимся.

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