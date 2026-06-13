Верховного лидера Ирана похоронят спустя четыре месяца после гибели

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят спустя четыре месяца после гибели. Об этом стало известно Reuters.
Как утверждает агентство, траурная церемония начнется в Тегеране 4 июля и завершится захоронением Хаменеи в северо-восточном городе Мешхед 9 июля.
Али Хаменеи не выжил в своей резиденции во время военной операции США и Израиля. Ему было 86 лет. Вместе с Хаменеи были ликвидированы его дочь, зять, внук и одна из невесток.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи.