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14:40, 13 июня 2026Мир

Верховного лидера Ирана похоронят спустя четыре месяца после гибели

Reuters: Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят спустя четыре месяца после гибели
Майя Назарова

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят спустя четыре месяца после гибели. Об этом стало известно Reuters.

Как утверждает агентство, траурная церемония начнется в Тегеране 4 июля и завершится захоронением Хаменеи в северо-восточном городе Мешхед 9 июля.

Али Хаменеи не выжил в своей резиденции во время военной операции США и Израиля. Ему было 86 лет. Вместе с Хаменеи были ликвидированы его дочь, зять, внук и одна из невесток.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи.

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