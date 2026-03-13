Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

Шеф Пентагона Хегсет: Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, обезображен

США знают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга, трансляцию ведет Министерство войны.

«Мы знаем, что новый так называемый "не такой уж верховный" лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он выпустил заявление, довольно слабое, честно говоря, но там не было ни его голоса, ни видео с ним. Это было письменное заявление. Он призвал к единству (...). У Ирана полно камер и диктофонов. Почему же тогда письменное заявление? Думаю, вы сами понимаете почему», — отметил военный министр.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что новый верховный лидер Ирана получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи подтвердил, что Моджтаба Хаменеи ранен, но подчеркнул, что глава государства чувствует себя хорошо.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.