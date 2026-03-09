Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 9 марта 2026Россия

Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

Кремль: Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост лидера Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Об этом сообщает Кремль.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания верховным руководителем Исламской Республики Иран. Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — подчеркнул российский лидер.

Путин также подтвердил «неизменную поддержку и солидарность» Тегерану. Он добавил, что Россия «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выиграла первое золото Паралимпиады

    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Лукашенко заявил о долге белорусов перед Узбекистаном

    Британский авианосец привели в состояние повышенной боеготовности

    На Украине разоблачили создателей поддельных корочек силовиков

    Полицейский устроил игры в VR-очках в ходе задержания и попал на видео

    Лукашенко назвал доллар ненужным

    Пенсионер построил ферму для выживания на случай третьей мировой войны

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Леопард забрался на чердак в российском регионе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok