Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

Кремль: Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост лидера Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Об этом сообщает Кремль.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания верховным руководителем Исламской Республики Иран. Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — подчеркнул российский лидер.

Путин также подтвердил «неизменную поддержку и солидарность» Тегерану. Он добавил, что Россия «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.