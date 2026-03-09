Реклама

10:48, 9 марта 2026Мир

В Иране пройдет торжественная церемония присяги новому лидеру

Fars: 9 марта состоится церемония присяги новому лидеру Ирана Моджтаба Хаменеи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Церемония присяги новому верховному лидеру Ирана, которым стал сын Али Хаменеи Моджтаба, состоится 9 марта. Об этом сообщает агентство Fars.

Согласно информации агентства, торжественные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (14:30 по московскому времени) на площади Энгеляб в центре Тегерана.

Ранее в Иране объявили имя нового верховного лидера страны — преемником Али Хаменеи стал его сын Моджтаба.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру. Он выразил готовность «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.

