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21:51, 13 июня 2026Россия

Путин успокоил взволнованного участника СВО

Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться во время доклада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин успокоил участника специальной военной операции (СВО), который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше. Об этом пишет РИА Новости.

В День России Путин встретился с участниками специальной военной операции. Во время мероприятия с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Обращаясь к главе государства, военнослужащий несколько раз признался, что сильно волнуется и переживает.

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — заявил Путин.

В ответ сержант заявил: «Мы под пулями более, наверное, естественно себя ведем, когда не перед главой государства».

Ранее Путин в ходе совещания, на котором обсуждалось развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, высказался о ходе СВО. Российский лидер заявил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО. Российские военнослужащие, по его словам, уверенно идут вперед.

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