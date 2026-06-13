Путин успокоил взволнованного участника СВО

Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться во время доклада

Президент России Владимир Путин успокоил участника специальной военной операции (СВО), который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше. Об этом пишет РИА Новости.

В День России Путин встретился с участниками специальной военной операции. Во время мероприятия с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Обращаясь к главе государства, военнослужащий несколько раз признался, что сильно волнуется и переживает.

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — заявил Путин.

В ответ сержант заявил: «Мы под пулями более, наверное, естественно себя ведем, когда не перед главой государства».

Ранее Путин в ходе совещания, на котором обсуждалось развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, высказался о ходе СВО. Российский лидер заявил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО. Российские военнослужащие, по его словам, уверенно идут вперед.