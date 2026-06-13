В МИД России высказались о наказании для Киева за удар по Старобельску

МИД России: Киев не уйдет от ответственности за преступление в Старобельске

Киев ответит за преступление, совершенное в Старобельске Луганской Народной Республики, несмотря на то, что Запад пытается снять ответственность с Украины. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном в Telegram-канале.

«Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате "Антифейк"», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также подчеркнули, что на Киеве лежит полная ответственность за это преступление, добавив, что оно не имеет срока давности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Глава государства пояснил, что украинская сторона просит о встрече, однако в это же время совершает подобные преступления.