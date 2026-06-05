Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:25, 5 июня 2026Россия

Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Путин заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске является военным преступлением
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске является ужасным военным преступлением. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства пояснил, что украинская сторона просит о встрече, однако в это же время совершает подобные преступления.

«Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины ни одной рядом не было», — подчеркнул президент.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Путин высказался об атаках ВСУ на критическую инфраструктуру

    Китай назвал совместную с Россией миссию

    Россию призвали усилить поставки в Танзанию

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Путин сделал заявление о письме Зеленского

    Мостовой сделал прогноз на матч Россия — Буркина-Фасо

    Россиян предупредили о риске рака из-за приготовления еды на одном типе масла

    Путин высказался об атаках ВСУ на критическую инфраструктуру

    Китай назвал совместную с Россией миссию

    Российский режиссер снял клип для группы Muse

    Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Россию призвали усилить поставки в Танзанию

    Путин рассказал о надувательстве Трампа

    Путин ответил на вопрос о готовности встретиться с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok