Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Путин заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске является военным преступлением

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске является ужасным военным преступлением. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства пояснил, что украинская сторона просит о встрече, однако в это же время совершает подобные преступления.

«Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины ни одной рядом не было», — подчеркнул президент.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.