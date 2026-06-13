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21:50, 13 июня 2026Мир

Додик указал на большую мудрость Путина по Украине

Додик заявил о большой мудрости Путина в недопущении масштабных ударов по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик прокомментировал действия президента России Владимира Путина по отношению к Украине. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Додика, Путин поступает мудро, решая не допускать масштабных ударов по Украине, которые грозят многочисленными жертвами среди мирных граждан.

«Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — указал он.

Додик подчеркнул, что Россия стремится минимизировать страдания мирных граждан, поэтому заранее предупреждает о планах нанести удары по определенным объектам.

Ранее Додик высказался об ударе по Старобельску. По его мнению, атака является преднамеренной. «Они рассчитывали запустить волну недовольства в России», — предположил политик.

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