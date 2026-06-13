Додик объяснил удар по Старобельску желанием Украины запустить волну недовольства в России

Удар по Старобельску планировался для того, чтобы в России запустилась волна недовольства, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. На эту тему он высказался в разговоре с изданием ТАСС.

Додик убежден, что удар по Старобельску являлся преднамеренным. Украина прекрасно знала, что там располагался образовательный объект со студентами внутри, но все равно запустила беспилотники, считает он.

«Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления», — объяснил политик. Тем временем Москва, добавил он, при нанесении ударов по противнику руководствуется другим принципом: минимизировать потери среди мирных жителей.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис раскрыл план Европы по украинскому конфликту. По его мнению, Европейский союз хочет заморозить противостояние с Россией, чтобы перевооружиться.