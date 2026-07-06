Запрет мужчине обернулся кровавой расправой в доме пожилой россиянки

В Башкирии задержан мужчина, убивший пенсионерку и ее дочь

В Башкирии задержан 34-летний местный житель, устроивший кровавую расправу над 77-летней женщиной и ее 47-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Фигурант арестован.

По данным следствия, 1 июля мужчина был гостем у потерпевших. Во время застолья они поссорились из-за того, что хозяйка дома запретила ему распивать алкоголь в ее доме, а ее дочь стала его оскорблять. В итоге он схватил нож и расправился с женщиной, а потом сделал то же самое с ее матерью. Окровавленные орудия преступления он спрятал и сбежал.

Пострадавших без признаков жизни нашли 3 июля.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудят мужчину за расправы и изнасилования девушек.

