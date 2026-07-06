Мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе

В Московской области осудят мужчину за убийства и изнасилования девушек

В Московской области осудят мужчину за расправы и изнасилования девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 135 («Развратные действия») и 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») УК РФ.

По данным следствия, в 2002 году, находясь в московском регионе на обучении, мужчина нападал на девушек в темное время суток и насиловал, после чего совершал расправу.

Первые преступления он совершил на территории Бабушкинского района, расправившись за несколько месяцев с тремя девушками. Следующей пострадавшей стала абитуриентка колледжа, с ней он расправился в лесопарке Подольска. Затем в один день он расправился с двумя девушками в Пушкино в центральном парке, а спустя некоторое время там же пырнул ножом мужчину.

В последующем он продолжил нападения на девушек на Северо-Востоке Москвы. Десятое нападение и расправу он совершил рядом со студенческим общежитием в Химках, где напал на учащуюся института культуры из Перу. После расправы над иностранкой, обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.

Долгое время преступления оставались не раскрытыми. Но в июле 2024 года при изучении архивных дел следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МВД установили признак серийности, что послужило основанием для возобновления расследования и последующего задержания ранее судимого жителя Новосибирской области. На допросе мужчина подтвердил причастность ко всем расправам и подробно рассказал о деталях.

Также следствие установило, что с 2020 года обвиняемый на территории Новосибирской области насиловал падчерицу, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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