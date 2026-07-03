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Силовые структуры
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11:34, 3 июля 2026Силовые структуры

Россиянин проник в квартиру и надругался над 6-летней соседкой

В Брянской области осудили мужчину, надругавшегося над 6-летней девочкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Брянской области осудили мужчину, надругавшегося над 6-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 139 («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»), 132 («Действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с применением к ней насилия, с использованием ее беспомощного состояния, соединенное с угрозой убийством»), 222 («Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатого вещества») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру своего соседа через незапертую дверь и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 6-летней внучки, которая находилась дома одна. При этом подсудимый сопровождал свои действия угрозами расправы, сдавливал девочке шею и нажимал пальцами на глаза, причинив ей физическую боль.

Также сотрудники полиции изъяли хранившиеся у него дома 140 граммов взрывчатого вещества и патроны.

Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном порядке, отрицая наличие вины по эпизодам с сексуальным насилием и незаконным проникновением в жилище. Согласно версии стороны защиты, осужденный находился у соседа дома с его согласия и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей не совершал.

Судебная коллегия признала доводы жалоб несостоятельными, поскольку они опровергаются представленными доказательствами и результатами экспертиз. В связи с этим приговор оставлен без изменений.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности об изнасиловавшем до смерти 17-летнюю девушку россиянине.

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